Beyoğlu'nda Tarihi Gueive Han'da yangın

Yangın, saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'da meydana geldi.

Nalbur dükkanı olarak işletilen giriş katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN ÜST KATLARA SIÇRADI



İtfaiye ekipleri alev alev yanan hana kısa sürede müdahale ederken yangın üst katlara sıçradı. Üst katlarda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı.

TARİHİ HANDA HASAR MEYDANA GELDİ



Yangın kısa sürede söndürülürken tarihi handa ve girişinde bulunan nalbur dükkanında hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışmaları yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.