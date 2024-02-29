Beytüşşebap'ta 3 metrelik karla mücadele

Yaz aylarında binlerce göçeri ağırlayan Faraşin Yaylası'nda kış aylarında da kalan 6 aile için devlet bütün imkanlarını seferber ediyor.

Dozer operatörü İrfan Cin, Kaymakam Kemal Ülkü ve şef Cihat Akdağ'ın talimatlarıyla ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan köyün yolunu açmaya çalıştıklarını söyledi.

Günlerdir çalışmalarının devam ettiğini belirten Cin, köyün girişine vardıklarını, kar ve tipi nedeniyle yavaş ilerlediklerini kaydetti.