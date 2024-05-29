Biçerdöverin altında kalan köpek öldü

Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi'nde tarlada buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, ekinlerin arasına saklanan köpeği fark etmeyip ezdi.
Sesler üzerine aracı durduran operatör, köpeğin 3 ayağının koptuğunu gördü. İhbarla bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Köpek, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi'ne götürüldü ancak kurtarılamadı.
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