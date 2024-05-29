Biçerdöverin altında kalan köpek öldü

Mardin'de biçerdöverin altına kalan 3 ayağı kopan köpek, hayatını kaybetti.

Biçerdöverin altında kalan köpek öldü

Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi'nde tarlada buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, ekinlerin arasına saklanan köpeği fark etmeyip ezdi.

Sesler üzerine aracı durduran operatör, köpeğin 3 ayağının koptuğunu gördü. İhbarla bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi'ne götürüldü ancak kurtarılamadı.

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