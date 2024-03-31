Bilecik Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Bilecik Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Bilecik Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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CHP ADAYI KAZANDI

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı.



Subaşı'nın aldığı oy oranı ise %49.23 oldu.



AK Parti'nin adayı Mustafa Yaman ise %34.79 oy oranında kaldı.



Bilecik İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Bilecik YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.