Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Bilecik'te Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarı sonrası harekete geçti.

İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir vatandaşımızın yol kenarında ölü köpekler olduğunu beyan etmesi üzerine yapılan incelemede, yol kenarında 14 ölü, 1 yaralı köpek tespit edilmiştir. Bahse konu bölgeye olay yeri inceleme timi, çevre koruma timi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanılmıştır. Gelişmelerden kamuoyumuz bilgilendirilecektir.''