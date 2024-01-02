Bilecik'te 9 katlı binada yangın

Bilecik'te 9 katlı bir apartmanın ön cephesinde, ızgara salonunun bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bilecik'te 9 katlı binada yangın

merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde faaliyet gösteren bir ızgara salonunun bacasından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar iş yerini sararken, Bilecik Belediyesi'ne ait 2 adet itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi

kısa sürede kontrol altına alınırken iş yeri çalışanları ve apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

112 Acil Servis ekipleri, AFAD, doğalgaz ve elektrik şirketine bağlı ekipler tedbir amaçlı olay yerine sevk edildi.

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