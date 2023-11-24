Bilecik'te köpek katliamı: Gözaltına alınan 4 şüpheli belediye çalışanı çıktı

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarının ardından harekete geçti.

İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER, BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI



Gözaltına alınan 4 kişinin, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Köpeklerin ölü bulunduğu Vezirhan bölgesine giden tüm kameraları ve plaka tanıma sistemi (PTS) görüntüleri incelemeye alındı.

Savcılık talimatıyla inceleme yapan jandarma ekipleri, Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait aracın köpeklerin ölü bulunduğu alana geldiğini tespit etti.

Araca ait GPS (Küresel Konumlama Sistemi) kayıtlarında yapılan incelemede, aracın köpeklerin ölü olarak bulunduğu alana 22 Kasım saat 16.17'de gittiği ve bir süre bu alanda beklediği anlaşıldı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bilecik Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ait güvenlik kamerası incelemesinde de barınak görevlileri tarafından köpeklere aynı gün saat 15.13 sıralarında iğne vurulduğu, sonrasında ise araca yüklendiği tespit edildi.

Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Bilecik Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde görevli 4 kişi gözaltına alındı.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Köpeklerden Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınıp kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BELEDİYEDEN ''BU HAYVAN KATLİAMIYLA ALAKAMIZ YOK'' AÇIKLAMASI

Öte yandan Vezirhan Belediye Başkanlığı da köpeklerin öldürülmesine tepki gösterip, konunun kendileriyle ilgili olmadığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bilecik-Vezirhan belde sınırı tüneller mevkisinde gerçekleşen hayvan katliamına üzülerek tanık olduk. Sosyal medyada hayvanların barınakta öldürülmeden önce görüntüleri dolaşmaktadır. Belediyemizin herhangi bir barınağı bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu hayvan katliamıyla da en ufak bir alakamızın olmadığını da belirtmek isteriz. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılmıştır. Gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkması ve suçluların yargı önünde hesap vermesini diliyoruz.''