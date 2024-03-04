Bilecik'te otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Bilecik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye yatağına uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Süleyman İ. idaresindeki otomobil, Vezirhan Beldesi mevkiinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç Karasu Deresi'ne taklalar atarak uçtu.

Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Döndü Y. ve Saniye İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunların iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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