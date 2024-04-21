Bilge Yılmaz kimdir? (İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın özgeçmişi)

Türk ekonomist, mühendis, fizikçi, akademisyen ve siyasetçi Bilge Yılmaz 1968 yılında doğdu. Babası matematik öğretmeni, annesi ressam ve Kültür Bakanlığı'nda idareciydi. Erzurum'da tanışan çiftin oğlu olarak Balıkesir'de doğdu, anne ve babasının görevleri nedeniyle ülkenin çeşitli kentlerinde yaşadı. Ankara'da Ergenekon İlkokulu'nda başladığı ilköğretimini İstanbul'da tamamladı. 1981 yılında Galatasaray futbol altyapı takımına seçildi, fakat eğitimi yüzünden futbola devam edemedi.

BİLGE YILMAZ'IN EĞİTİMİ



Lise eğitimine, İngilizce eğitim-öğretim yapması sebebiyle Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başladı, daha sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi'ne geçti.



Lisans eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde başladı ve fizik alanında çift anadal yaptı. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını aldı.



Üniversite eğitimi sırasında kendisinden iktisat derslerini aldığı Murat Sertel'in etkisiyle ekonomi bilimine ilgi duydu. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde iktisat alanında devam etti. Yüksek lisans eğitimini 1994'te, doktorasını 2000'de tamamladı.

BİLGE YILMAZ'IN SİYASİ KARİYERİ



İYİ Parti'de bulunmadan önce Yurt Partisi'nde Parti Meclisi Üyeliği makamında siyasette bulunmuştur.



Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde siyasete girmeye karar verdi. Muhalefet partileriyle görüştü, Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu.



Erhan Usta'nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı'na atandı.



