İstanbul'un Pendik ilçesinde parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı oturduğu evin penceresinden silahla ateş ederek yaralayan sanığın yargılandığı davada, keşif raporu dava dosyasına girdi.



Bilirkişilerce hazırlanan raporda, sanık Barış Balcı’nın evinin pencere kanadını açarak ateş ettiği, ateş yolu ve açısına bakıldığında mağdur Hiranur Demircan’a hedef alınarak ateş edildiğinin belirlendiği yer aldı.



Küçük kızın vücudundan çıkarılan saçmanın tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği ifade edildi.



Saçmanın, bir yerden sekmeden doğrudan mağdura isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Barış Balcı tutuklanmıştı.



Hazırlanan iddianamede, sanık Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

