Bilişim alanında kadınlar güçleniyor

Emine Betül Koral da Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bu projeye seçildi.

Yönetim bilişim sistemleri alanındaki eğitimini Ocak 2024'te tamamlayan Betül, “Yönetim bilişim sistemleri, işletme ve yazılımın birleşmiş hali. Ancak eğitimim boyunca ben yazılım geliştirme alanında ilerlemek istediğimi fark ettim. Projeyi sosyal medyadan gördüm ve başvurdum. Mülakat ekibinin profesyonelliği ve eğitimin kapsamının bu denli geniş olması beni adeta büyüledi. Projeye seçildiğimi duyunca çok heyecanlandım. Projenin geleceğim için çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuşuyor.

Aslıhan Çalık ise enerji sistemleri mühendisliğinden mezun. Pek çok farklı pozisyonda çalışmış ve BT alanını sevdiğini keşfetmiş. Projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlatıyor:

“Bu sektörde network oluşturabileceğim ve yeni şeyler öğrenebileceğim fırsatları kollarken sosyal medyada bu projeyi gördüm ve hemen başvurdum. Daha önce katıldığım projeler beklentimi karşılamamıştı, umudum bu projenin beklentilerimi karşılaması.”



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından yürütülen projede işsiz 50 kadın kursiyer var. Kursiyerler 100 saat kişisel gelişim eğitimi ve teknik eğitim alacak. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin EBSO üyesi firmalarda istihdam edilmesi planlanıyor.

