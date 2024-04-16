Bilişim alanında kadınlar güçleniyor

Ayca üniversitede uluslararası ilişkiler okudu. Yüksek lisansını uluslararası ilişkiler alanında yaptı, aynı alandaki doktorasını tamamlamak üzere. Yine aynı alanda akademisyen olarak çalıştı. Ancak o BT alanında çalışmayı seçti!
“Yazılıma büyük bir ilgimin olduğunu doktoraya başladığımda fark ettim ve yeniden üniversite sınavına girdim. Doktoraya devam ederken bir yandan da yazılım mühendisliği okudum. Bu yıl son sınıftayım. Yazılım sektörünü daha yakından tanımak için Bilişim Sektöründe Geleceğe Yön Veren Kadınlar Projesi’ne başvurdum. Kabul edildiğimi öğrenince çok heyecanlandım. Açılış toplantısında sektöre atılmaya hevesli birçok kadınla tanıştım. Projenin iş bulma olasılığını arttıracağını düşünüyorum. Derslerin başlamasını dört gözle bekliyorum” diyor.
Emine Betül Koral da Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bu projeye seçildi.
Yönetim bilişim sistemleri alanındaki eğitimini Ocak 2024'te tamamlayan Betül, “Yönetim bilişim sistemleri, işletme ve yazılımın birleşmiş hali. Ancak eğitimim boyunca ben yazılım geliştirme alanında ilerlemek istediğimi fark ettim. Projeyi sosyal medyadan gördüm ve başvurdum. Mülakat ekibinin profesyonelliği ve eğitimin kapsamının bu denli geniş olması beni adeta büyüledi. Projeye seçildiğimi duyunca çok heyecanlandım. Projenin geleceğim için çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuşuyor.
Aslıhan Çalık ise enerji sistemleri mühendisliğinden mezun. Pek çok farklı pozisyonda çalışmış ve BT alanını sevdiğini keşfetmiş. Projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlatıyor:
“Bu sektörde network oluşturabileceğim ve yeni şeyler öğrenebileceğim fırsatları kollarken sosyal medyada bu projeyi gördüm ve hemen başvurdum. Daha önce katıldığım projeler beklentimi karşılamamıştı, umudum bu projenin beklentilerimi karşılaması.”
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından yürütülen projede işsiz 50 kadın kursiyer var. Kursiyerler 100 saat kişisel gelişim eğitimi ve teknik eğitim alacak. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin EBSO üyesi firmalarda istihdam edilmesi planlanıyor.
Eğitmenler Almanya’da eğitim aldı
On beş öğretmen 21 Ocak- 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde proje kapsamında eğitim aldı. Bu öğretmenlerden biri olan Serpil Yeşilova şöyle diyor:
“Kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediği için projeden çok etkilendim. Bu projede lisede okuttuğum iki öğrencimle de yollarımız keşişti, bu da hoş bir sürpriz oldu.”
Eğitmenlere eğitim veren Fatih Cebeci ise şöyle konuşuyor:
“Eğitmenlerimize, bilişim teknolojileri sektörünün kapsamını ve eğilimlerini gösterdik. Bilişim sektöründe kadın istihdamı ve istihdamın sürdürülebilirliği önemli unsurlar. Bu sektörün odaklanma becerileri nedeniyle kadınlar için son derece uygun olduğunu düşünüyorum.”
Kadınların güçlendirilmesi destekleniyor
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar projeyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
“Kadınlar yaşamın her alanında ‘ben de varım’ diyor. Titizlikleri ve dikkatleri sayesinde her alanda çok başarılı oluyor. Biz de kadınların ekonomiye katkılarını artırmayı hedefleyen projelerin içinde olmayı her zaman çok önemsiyoruz.”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise şöyle konuşuyor:
“AB, Türkiye'de kadınların güçlendirilmesini ve her alanda işgücüne katılmalarını destekliyor çünkü kadınların başarısı barış, demokrasi, adalet ve refah için kritik öneme sahip. Bu projenin olumlu sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyorum.”
Proje hakkında
AB tarafından finanse edilen 225.000 avro bütçeli proje, 18-29 yaş arası kadınların bilgi teknolojileri sektöründe istihdamına yardımcı olmayı amaçlıyor. Projenin ortakları arasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yer alıyor. Öğrenciler EBSO ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası iş birliği ile seçildi. Eğitimler, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilecek.
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