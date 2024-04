Bilişim alanında kadınlar güçleniyor

Eğitmenler Almanya’da eğitim aldı



On beş öğretmen 21 Ocak- 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde proje kapsamında eğitim aldı. Bu öğretmenlerden biri olan Serpil Yeşilova şöyle diyor:

“Kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediği için projeden çok etkilendim. Bu projede lisede okuttuğum iki öğrencimle de yollarımız keşişti, bu da hoş bir sürpriz oldu.”

Eğitmenlere eğitim veren Fatih Cebeci ise şöyle konuşuyor:

“Eğitmenlerimize, bilişim teknolojileri sektörünün kapsamını ve eğilimlerini gösterdik. Bilişim sektöründe kadın istihdamı ve istihdamın sürdürülebilirliği önemli unsurlar. Bu sektörün odaklanma becerileri nedeniyle kadınlar için son derece uygun olduğunu düşünüyorum.”

Kadınların güçlendirilmesi destekleniyor



EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar projeyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Kadınlar yaşamın her alanında ‘ben de varım’ diyor. Titizlikleri ve dikkatleri sayesinde her alanda çok başarılı oluyor. Biz de kadınların ekonomiye katkılarını artırmayı hedefleyen projelerin içinde olmayı her zaman çok önemsiyoruz.”