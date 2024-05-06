MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadeleri de yer aldı.