Bina dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: Facia son anda engellendi

Konya'da bina dış cam temizliği için kullanılan bir vincin zinciri koptu. Vinçte bulunan işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bina dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: Facia son anda engellendi

Merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çalık Sokak üzerinde bulunan bir sitede 8 katlı binada dış cephe temizliği için sepetli vinç kuruldu.

Yusuf Emre A. (23) vincin sepetine binerek cam temizliği için binanın üst katlarına çıktı.

FACİA ENGELLENDİ

Burada temizliğe başlanılmasından kısa süre sonra vincin zinciri koptu. Vincin sepeti hızla aşağıya indiği sırada basınçlı stop sistemi devreye girerek sepetin beton zemine düşmesi engellendi.

Sepette yaralanarak mahsur kalan Yusuf Emre A.'yı fark eden diğer mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından vincin sepeti kontrollü olarak aşağıya indirildi. Kazada yaralanan Yusuf Emre A., ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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