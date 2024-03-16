imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Binadan düşen yaşlı kadın öldü

Çankırı’da bir binadan düşen 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Binadan düşen yaşlı kadın öldü
Arşiv

Olay, il merkezi Buğdaypazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (64) bilinmeyen sebeple binadan aşağıya düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...