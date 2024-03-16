Binadan düşen yaşlı kadın öldü

Olay, Çankırı il merkezi Buğdaypazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (64) bilinmeyen sebeple binadan aşağıya düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

G.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.