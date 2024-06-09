Binadan kopan sıva parçası çocuğun yüzünü kesti

Merkez Mahallesi'nde tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın 5'inci katından kopan parçalar, başka bir iş yerinin terasına düştü.



Parçalardan biri daha sonra sokakta oynayan A.Z.Ç'nin yüzüne geldi.



Yüzü kesilen çocuğun yardımına komşusu Satı Bütün koştu.



Bütün, olay sırasında ofisinde olduğunu belirterek, gelen ses üzerine dışarı çıktığında, çatı katından düşen parçaları gördüğünü söyledi.



Düşen parçalardan birinin çocuğun yüzüne geldiğini ifade eden Bütün, iş yerinde pansuman yaptıktan sonra çocuğu hastaneye götürdüğünü anlattı.



ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR



Acil serviste yapılan müdahalenin ardından çocuğu işten gelen annesine teslim ettiğini kaydeden Bütün, annenin şikayetçi olacağını aktardı.



Satı Bütün, "Çocuğun gözüne, kafasına gelebilirdi. Daha büyük vaka olabilirdi. Bir an önce önlem alınırsa çok iyi olacak." dedi.



Binanın eski olduğunu söyleyen Bütün, "Burası ilk defa böyle olmuyor. Daha önce de diğer tarafta sıva kopmuştu. Bizim çatımızın tepesine düştü. Orayı kapattılar. Kapatmadan önce gördüm. Demirler paslanmıştı, bayağı kötüydü. Şimdi burada sıva düştü ama beton çatlaklığı oluştu. Çok tehlikeli. Burası incelense kapatılır." diye konuştu.