Binali Yıldırım'dan kabinden geç çıkan eşine "karar veremedin mi" esprisi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İlk seçimi 14 Mayıs günü yaptık. Meclisi ve milletvekillerini seçtik. Cumhur ittifakı olarak 323 milletvekili ile mecliste çoğunluğu sağladık. Ancak Cumhurbaşkanlığında biraz eksiğimiz kaldı. Bugün salt çoğunluk gerektiği için Cumhurbaşkanlığı tekrarlanıyor. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Türkiye'nin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir inşallah bu seçim sonucu Türkiye yüzyılına emin adımlarla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin Ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.