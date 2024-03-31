Bingöl Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Bingöl Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Bingöl Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 22.20 itibarıyla Bingöl'de sonuçların tamamı açıklandı. Sonuçlar şöyle;



Açılan Sandık: % 100



AK Parti adayı Erdal Arıkan - Yüzde 34,57



DEM parti adayı Aydın Bürçün - Yüzde 26,31



Yeniden Refah parti adayı Mehmet Ziya Buyankara - Yüzde 21,28

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Bingöl İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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