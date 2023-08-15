Bingöl ve Malatya'da orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesi Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MALATYA



Malatya'nın Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde kayısı bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

