Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu.

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Saat 17.34'te de 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

VALİ EKİNCİ: İLK BİLGİLERE GÖRE 3 KİŞİ YARALANDI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı" dedi.

BAKAN SOYLU: JANDARMA KOMUTANLIĞINDA NÖBET KULESİ YIKILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir'' ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Kurum şu ifadeleri kullandı:

''Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz.''

