Bingöl'de 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet sonucunda 55 kg toz esrar, 2.5 kilogram kubar esrar olmak üzere toplamda 57 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada "Güvenlik görevlilerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, ilimiz genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini arttırmak için mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.'' denildi.