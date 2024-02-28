Bingöl'de çığ faciası: 1 ölü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.
Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi.
Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, çığ altında kalan Ekrem Canlı'nın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
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