BioNTech'te 3. doz için yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın BioNTech aşısında 3. dozu konuşacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında 3. dozun kimler için gerekli olduğunu değerlendireceklerini söyledi.

''12 YAŞ ALTINA AŞI GÜNDEMDE YOK''

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, 12 yaş altına aşının gündemlerinde olmadığını belirtti.

''YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM'' MESAJI

Sağlık Bakanı Koca'ya ''Vakalar artarsa okullar kapanır mı?'' sorusu da soruldu.

Bakan Koca, ''Okulların pandemi nedeniyle kapalı olma ihtimali artık düşünülmemeli. Bu soru da sorulmamalı. Gerekirse tedbirler devreye girer ancak kapama olmaz'' dedi. Koca, toplumda da yeni bir kapamanın gündemde olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı, okullarda yapılan PCR testi sonuçlarının çıktığını ve tedirgin olacak bir durum bulunmadığını ifade etti.

ASİSTAN DOKTORLARA NÖBET DÜZENLEMESİ YOLDA



Koca, asistan doktorların çalışma şartlarının düzelmesi için bir çalışma yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, ''Uzmanlık Kurulu dışında bir Asistan Bilim Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda tüm paydaşların katılımıyla sınav eğitim ve çalışma şartları dahil tüm konular ele alınacak. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi dahil reform niteliğinde yaklaşımlar içerisinde olacağız'' diye konuştu.