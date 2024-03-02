Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu açıklandı

Bademci filmde “Ahmet Adnan Saygun”a, Sezen Saygun’un eşi Mediha hanıma, Saban Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verecek.

Saç, makyaj ev kostüm provaları haftaya başlayacak olan projeye dahil olan son isim ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay oldu. Oyuncu, filmde Münir Hayri rolüne hayat verecek.