Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu açıklandı

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yapacağı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi için hazırlık sürüyor. 1930 yıllar Türkiye'sini anlatacak olan filmin kadrosu açıklandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birce Akalay filmde ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid hanıma hayat verecek. BKM imzalı filmin kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Çağlar Çorumlu, Melis Sezen gibi ünlü oyuncular yer alacak.
Bademci filmde “Ahmet Adnan Saygun”a, Sezen Saygun’un eşi Mediha hanıma, Saban Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verecek.
Saç, makyaj ev kostüm provaları haftaya başlayacak olan projeye dahil olan son isim ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay oldu. Oyuncu, filmde Münir Hayri rolüne hayat verecek.
Afra Saraçoğlu’nun da filmde konuk olacağı konuşuluyor.
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