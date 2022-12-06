Bir devrin sonu: Passat Sedan artık Türkiye'de satılmayacak

Volkswagen, yılın ilk çeyreğinde Passat Sedan'ın üretimine son verme kararı aldığını açıklarken, markanın Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, şirketin SUV modellerine yöneleceğini duyurmuştu.

Aralık ayıyla birlikte Volkswagen'in binek araç listesinde Passat Sedan yer almazken, böylece Türkiye'de resmen bir dönem sona ermiş oldu.



Volkswagen Passat 1973 yılında piyasaya sunuldu. Satıldığı 49 yıl içerisinde 8 kez kasa değiştirdi. Son olarak 2019 yılında yenilenen efsane otomobil, Türkiye'de en çok satan sedan modellerinden biri oldu.

SEDAN YERİNE 2 AYRI MODEL

Passat Sedan'ın yerini Passat Variant ve Alltrack seçeneklerine bırakması bekleniyor.

PASSAT VARIANT FİYAT LİSTESİ

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 1.025.000 lira

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 1.250.100 lira

Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack 2.021.300 lira