Bir kadın daha boşanma aşamasında öldürüldü

İstanbul Sultanbeyli'de ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Hivda Temel'i boğarak öldüren Mehmet Temel polis tarafından yakalandı. Temel'in şizofreni hastası olduğu belirlenirken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir kadın daha boşanma aşamasında öldürüldü

İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Hasanpaşa Mahallesi'nde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Hivda Temel’i (36) evinin kapısının önünde boğularak öldürülmüş halde buldu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada Hivda Temel’in birkaç aydır çocuklarıyla, boşanma aşamasındaki eşinden ayrı yaşadığı belirledi.

KORKTUKLARI İÇİN KAPIYI AÇMADILAR

Polis ekipleri genç kadının sabah işe gitmek için evden çıktığını bu sırada kapıda karşılaştığı eşiyle tartışma yaşadığını belirledi.

Evde bulunan çocukların tartışmayı duyduğu, ancak korkarak kapıyı açmadıkları dayılarını arayarak olayı haber verdikleri de öğrenildi.

ŞİZOFRENİ HASTASI

Polis tarafından yapılan çalışma sonucu, şüpheli Mehmet Temel yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli, poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.

Mehmet Temel'in çocuklarının babalarının şizofreni hastası olduğunu, tedavi gördüğünü, son zamanlarda ilaçlarını almadığını bildiklerini söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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