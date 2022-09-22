Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu

Dün öğle saatlerinde başlayıp 19 saatte kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedenini İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı açıkladı.

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki yangının 85 yaşındaki arıcının yaktığı ateşle çıktı belirtildi.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Çataklı'nın "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" iddialarına ilişkin tepkisi de vardı.

Çataklı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



''Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de 'Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı' yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi"



YARDIMA GİDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ

Öte yandan söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden Rus yapımı bir helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. Olayda 2 Rus personel öldü, 5 kişi yaralandı.