Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 19 saat sonra kontrol altınan yangının çıkış nedeni belli oldu. Bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir kişi yangına ilişkin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu

Dün öğle saatlerinde başlayıp 19 saatte kontrol altına alınabilen yangının çıkış nedenini İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı açıkladı. 

ilçesi Yalancıboğaz mevkisindeki yangının 85 yaşındaki arıcının yaktığı ateşle çıktı belirtildi. 

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Çataklı'nın "-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar çıkarıyor" iddialarına ilişkin tepkisi de vardı. 

Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu - 1

Çataklı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de ''daki yangını sığınmacılar çıkardı' yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi" 

Bir kişinin gözaltına alındığı Marmaris yangının çıkış nedeni belli oldu - 2

YARDIMA GİDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ

Öte yandan söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden Rus yapımı bir helikopter, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. Olayda 2 Rus personel öldü, 5 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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