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Bir oy farka itiraz | İYİ Parti'nin kazandığı Aksaray Güzelyurt'ta seçimler iptal edildi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede seçimi bir oy farkla İYİ Partili aday Hazim Turan kazanmıştı.

Bir oy farka itiraz | İYİ Parti'nin kazandığı Aksaray Güzelyurt'ta seçimler iptal edildi
Aksaray GÜZELYURT Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye GÜZELYURT Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

Aksaray GÜZELYURT Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye GÜZELYURT Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

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