Bir şehirde iki mevsim

Mersin'de iki mevsim bir arada yaşanıyor.
Yurt genelinde artan sıcaklarla birlikte Mersin'de sıcaklık 19 dereceye ulaştı. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillere indi.
Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapıp, deniz havası alırken; kimileri de kendisini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı.
Kentin yüksek kesimlerinde ise farklı hava koşulları hakim. Toros Dağları'nda karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor.
Silifke ilçesinde yaşayan Ayşe Alsan (60), "Yazdan kalma hava var. Biz de bu güzel havayı deniz girerek, değerlendiriyoruz. 20 kilometre yukarımızda ise kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkesi denize girmeye, bu güzel havanın tadını çıkartmaya davet ediyorum." dedi.
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