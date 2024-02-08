Bir şehirde iki mevsim

Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor.



Silifke ilçesinde yaşayan Ayşe Alsan (60), "Yazdan kalma hava var. Biz de bu güzel havayı deniz girerek, değerlendiriyoruz. 20 kilometre yukarımızda ise kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkesi denize girmeye, bu güzel havanın tadını çıkartmaya davet ediyorum." dedi.

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