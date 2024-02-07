Bir sonraki kandil ne zaman? Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Türkiye'nin birçok camisinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Şimdi ise üç ayların üçüncü ve son kandili olan Berat Kandili'nin tarihi araştırılıyor. İşte, 2024 Berat Kandili tarihi...



2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.



2024 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.



Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edildi.



Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Cumartesigünü idrak edilecek.



Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ise 14 Eylül 2024 Cumartesi gününe denk geliyor.