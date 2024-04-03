Birçok ilde terör örgütü yandaşlarından polise saldırı: 89 kişi gözaltında

Van’da yaşanan olayları bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları bazı illerde taş ve havai fişeklerle polise saldırdı.

Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde yaşanan olaylarla ilgili 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;

Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.



Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."