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Birçok ilde terör örgütü yandaşlarından polise saldırı: 89 kişi gözaltında

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart'ta en yüksek oyu alan DEM Parti adayı Adbullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Kararın ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti'ye geçti. Van'da yaşanan olaylar nedeniyle birçok ilde terör örgütü yandaşları polise saldırdı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Birçok ilde terör örgütü yandaşlarından polise saldırı: 89 kişi gözaltında
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’da yaşanan olayları bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları bazı illerde taş ve havai fişeklerle polise saldırdı.

Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı.

İçişleri Bakanı , birçok ilde yaşanan olaylarla ilgili 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren;

Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

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