Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Eş-Şebab'ın 3 elebaşına yaptırım kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşına yaptırım kararı aldı. BMGK kararı uyarınca söz konusu kişilerin fonlara erişimi engellenecek ve seyahat kısıtlamasına tabi tutulacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Eş-Şebab'ın 3 elebaşına yaptırım kararı

Güvenlik Konseyi (BMGK), 'deki Eş-Şebab örgütünün 3 elebaşına yaptırım uygulama kararı aldı. Karara ilişkin BMGK'den yazılı açıklama yapıldı.

Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşının, 2713 sayılı BGMK kararı uyarınca yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin engelleneceği ve seyahat kısıtlamasına tabi tutulacağı aktarıldı.

"SUÇLARININ HESABINI VERMEK ZORUNDALAR"

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kararın Somali hükümetinden gelen taleple alındığı vurgulanarak, "Eş-Şebab üyeleri vahşi teröristlerdir, siviller, aktivistler, yardım çalışanları ve gazetecilerin ölümünden sorumlular. Suçlarının hesabını vermek zorundalar." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Ocak 2024'te Somali'ye acil iniş yapan BM helikopteri, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırmıştı.

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