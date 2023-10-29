Bisiklet yolu araç yoluna döndü

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bisiklet yolu, otomobil ve motosiklet sürücülerinin kullandığı kestirme yol haline geldi.



Merkez Seyhan ilçesine bağlı 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde 2020 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolu, trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet ve araç sürücüleri tarafından kullanılmaya başlandı.

Kestirme yol olması nedeniyle Seyhan Nehri kıyısı ile Zabıta Daire Başkanlığı önündeki yolu kullanan araçlar, 100'üncü Yıl Bulvarı'na dönmek için 3 kilometre ileride bulunan kavşağı kullanmak yerine bisiklet yolunu kullanmayı tercih ediyor.

BETON BARİYER DURDURAMADI

Geçen aylarda Adana Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcıları tarafından gelen şikayetler üzerine yolun giriş ve çıkışına beton bariyer koydu ancak bu da sürücüleri yıldırmadı.

Geçen günlerde beton bariyerler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kenara itildi ve araçlar bisiklet yolunu tekrar kullanmaya başladı. Günde yüzlerce sivil aracın kullandığı bisiklet yolunu, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait "resmi hizmete mahsustur" yazılı araçların ve zabıta motosikletlerinin de kullanması dikkat çekti.



"ARAÇLAR ÖNÜMÜZE ÇIKIYOR"



Üniversiteye gitmek için her gün bisiklet yolunu kullandığını belirten Ömer Özbek (21), Her geçişimde mutlaka bir araç görüyorum. Sürekli araçlar önümüze çıkıyor, tepki gösteremiyoruz. Bisiklet yolumuz araçlar tarafından işgal ediliyor, kapatılıyor. Araçların bisiklet yolunu kullanmamasını istiyoruz dedi.