Bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı: Yayaya çarpıp kaçtı

Adana'nın Kozan ilçesi Sırkıntı Caddesi'nde 13 Nisan'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan bisikletli sürücüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen Furkan Yalım'a (25) çarptı. Yalım, metrelerce savrularak yere düşerken, otomobil sürücüsü ise durmayıp, hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalım, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Yalım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

