“Bitcoin Safiye” tahliye oldu, kendisine 81 yıl ceza veren hakimi HSK’ya şikayet etti

HAKİMİ HSK’YA ŞİKAYET ETTİ



81 yıl hapis cezasıyla tutuklandıktan 52 gün sonra üst mahkemenin bozduğu kararla serbest kalan Safiye Gökçe Yüce, avukatları aracılığıyla HSK’ya kendisini yargılayan Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimini, 29 Kasım’da şikayet etti.



Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:



“Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakiminin gerek Aydın’ın küçük bir yer olmasından kaynaklı toplum baskısından gerekse dosyanın medyada fazla yer bulmasından gerekse birtakım katılanların adliye personeli olmasından dolayı objektif bir karar veremediği kanaatindeyiz. Hukuken geçerli olmayan bir tutuklama kararı olmadan müvekkilin cezaevine girmesine sebebiyet verildiğinden dolayı ilgililer hakkında, ilgili dosya istinaftan dönmeden önce tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusu dilekçemiz Tarsus Adliye Bakanlık muhabere birimi 2023/10675 Bakanlık muhabere numarasıyla HSK'ya gönderilmiş, ilgili hakim ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesi beklenmektedir. Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin CMK 24. Maddesi gereği öncelikle dosyadan çekilmesi aksi halde Hakimin reddini talep ederiz.”



“BITCOIN SAFİYE” OLARAK TANINIYOR



Yüce, kamuyounca “Bitcoin Safiye” olarak tanınıyor.



Adana’da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce’nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın’a taşındı.



Burada eşiyle birlikte iddiaya göre taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, “'ekonomist-broker” olarak tanıttı.



Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin’e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı.



Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.



TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR



Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu.



Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.durların ''Bitcoin Safiye'' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı.