Bitlis kırsalında 18 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çalışmaları kapsamında Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Yapılan devriye görevi sırasında boş arazide yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.