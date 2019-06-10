Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesinde 5 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hasan E.C. barışma teklifini kabul etmeyen eşi Ayşegül C.'yi kurşun yağmuruna tuttu. 4 kez karın bölgesinden, sol kolundan 2 kez, sağ kolundan 2 kez, kalça kısmından 1 kez vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.



Daha önce kızının kayınpederi Ahmet V.K.'yı Manisa'da tabanca ile yaralayan ve 7 buçuk ay hapis cezası alan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Hasan E.C. geçen cuma eşinin yattığı hastaneye silahla gidip Ayşegül C.'yi tekrar öldürmeyi denedi. Ama önlem alan polisler tarafından yakalanıp tutuklandı.



Milliyet gazetesine konuşan Ayşegül C.'nin kızları E.K. ve B.C., "Babam geçen yaz annemi 2 gün eve hapsetti ve ikinci günün sonunda annemi balkondan atmak istedi. Annem de evi terk edip, Manisa'ya yerleşti. Ama burada da rahat bırakmadı, tehditlerini sürdürdü. Sadece annemi değil, bizi de tehdit ediyordu. Annemi öldürmek için Manisa'ya gittiğinde engel olmak isteyen ablamın kayınpederini yaraladı ve hapse girdi. Hapse girdiğinde derin bir nefes almıştık ama kısa sürede tahliye edildi. Tahliye olunca annemi arayıp, 'Seni de kızlarını da öldüreceğim' demiş. Bunu üzerine annem gidip hemen uzaklaştırma kararı aldırdı. Biz de şikâyetçi olduk. Annemi vurmadan 5 gün önce de evin önünde araçla beklemiş. Annem polise haber vermiş. İfadesini aldıktan sonra serbest bırakmışlar. Oysa babam uzaklaştırma kararına uymamıştı ve bu da ilk değildi. Ayrıca onlarca kez şikayetçi olduk ama hep serbest bırakıldı. 5 gün sonra de annemi kurşunladı. Annem ölebilirdi. Doktorlar, 'Yaşaması zor' demiş ilk başta. Annem şans eseri yaşıyor. Annemin ve bizlerin şikâyetleri belli ki hiç dikkate alınmamış. Kadınlar öldükten sonra saldırganlar tutuklansa ne olacak? Babam, annemi vurmadan önce 6-7 kişilik bir ölüm listesi yaptığını söylemiş, biz bu listedeydik. Tehditler yüzünden hastaneye annemin yanına 2 gün gelemedik. Üçüncü gün polis eşliğinde annemin yanına gittik" dediler.

