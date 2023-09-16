Black Friday ne zaman? İşte 2023 tarihi

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte odaklar Black Friday’ın 2023 tarihine çevrildi. Her yıl kasım ayında düzenli olarak gerçekleştirilen Black Friday’da pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirim günlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarih bilgisini merak ediyor. Peki, 2023'te Black Friday ne zaman başlayacak?

Black Friday ne zaman? İşte 2023 tarihi

Yılın en büyük dönemi olan Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil eder. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday'de hem mağazalar hem de e-ticaret siteleri alıcılarına ciddi oranda indirimlerle sunuyor. İşte, Black Friday 2023 tarihi...

Bu yıl Black Friday tarihi, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

BLACK FRİDAY TARİHÇESİ

Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor.

Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.

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