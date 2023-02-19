Blinken duyurdu: ABD'den Türkiye ve Suriye'ye 100 milyon dolarlık ek yardım

ABD, Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketi için 100 milyon dolar ek yardım yapacak. Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan geldi. Blinken, depremzedeler için açıklanan insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Blinken duyurdu: ABD'den Türkiye ve Suriye'ye 100 milyon dolarlık ek yardım

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ve 'ye yapılan insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu.

"Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz" açıklamasında bulunan Blinken, ABD'nin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açıkladığı insani yardım miktarının 185 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Antony Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

USAID'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye, 85 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilmişti.

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