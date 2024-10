Böcek ilacı can aldı: 15 yıla kadar hapis istemi

Ertesi gün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40) ve çocukları F.T. (18), Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı.



Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Enes Temel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 GÖZALTI



Olay sonrası Suriye uyruklu kiracı A.E.A. ve ilacı satan A.E.M. (32) gözaltına alındı.



Kiracı A.E.A.ifadesinde böcek ilacını sosyal medyadan tanıştığı A.E.M.'den 800 lira karşılığında aldığını, evi de onun ilaçladığını, "3 gün evde oturmayın" uyarısının ardından çocukları ile beraber bir akrabasına gittiğini söyledi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.