Böcek ilacı can aldı: 15 yıla kadar hapis istemi

Konya'da bir kiracı, daireye döktüğü böcek ilacı nedeniyle üst kattaki komşularının zehirlenmesine neden oldu. Olayda 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 6 kişi de zehirlendi. Kiracı ve ilacı satan şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Böcek ilacı can aldı: 15 yıla kadar hapis istemi

Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı kerpiç bir evin alt katında kiracı olarak oturan A.E.A., evdeki böcekleri öldürmek için daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı.

Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi.

Böcek ilacı can aldı: 15 yıla kadar hapis istemi - 1 Ahmet Enes Temel

Ertesi gün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40) ve çocukları F.T. (18), Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken anneanne N.D. ile 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı.

Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Enes Temel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 GÖZALTI

Olay sonrası Suriye uyruklu kiracı A.E.A. ve ilacı satan A.E.M. (32) gözaltına alındı.

Kiracı A.E.A.ifadesinde böcek ilacını sosyal medyadan tanıştığı A.E.M.'den 800 lira karşılığında aldığını, evi de onun ilaçladığını, "3 gün evde oturmayın" uyarısının ardından çocukları ile beraber bir akrabasına gittiğini söyledi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Böcek ilacı can aldı: 15 yıla kadar hapis istemi - 2

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken hazırlanan iddianamede tutuklu 2 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin gerekli özeni ve dikkati göstermedikleri, A.E.A.'nın evi ilaçlandıktan sonra kapı ve pencerelerini sıkı bir şekilde kapattığı, evde oluşan zehirli gazların üst katta oturan N.D.'nin evine sızdığı, bu sızan gazlar nedeniyle Ahmet Enes ve evdeki diğer kişilerin zehirlendiği belirtildi.

İddianamede yer alan toksikoloji raporuna göre de küçük Ahmet Enes'in kanında ve midesinde çinko ve alüminyum maddesine rastlanıldığı, 8 yaşındaki çocuğun ise alüminyum ve çinko içeren böcek ilacı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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