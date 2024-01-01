Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 31 Aralık sabah saatlerinde, Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında da düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.







