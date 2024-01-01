Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre  31 Aralık sabah saatlerinde, ili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi alındı. 

İhbar üzerine Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki  31 düzensiz göçmen yakalandı. 

Bodrum ilçesi açıklarında da  düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.



TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...