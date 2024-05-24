Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafında Bodrum-Antalya Kaş arasında denizlerde fırtına beklendiği açıklandı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Denizlerimizde ( Bodrum-Kaş) rüzgarın, bugün (24.05.2024 Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün(Cuma) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.