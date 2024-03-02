Bodrum kattaki yangında anne ve kızı hastanelik oldu

Yangın dün saat 17.00 sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 123 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.



4 katlı binanın giriş katından duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, bodrum kattaki dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü.



Yangının yaşandığı evde dumandan etkilenen Şamiye Sönmez ile kızı Elif Sönmez'e, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlenen yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

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