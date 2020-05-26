Bodrum Kaymakamlığı'ndan 'VIP araçlarla seyahat kısıtlamasının delindiği' iddiasına yanıt

Muğla'da Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, "Bodrum Belediye Başkanının, İstanbul'dan Bodrum'a VIP araçlarla gidilerek kısıtlamanın bu şekilde delindiği yönündeki ifadelerinin" yer aldığı belirtildi.

''YASAL OLMAYAN BİR GELİŞ SÖZ KONUSU DEĞİL''



İlçenin giriş ve çıkışlarında her gün ve sürekli, çok sayıda aracın kontrole tabi tutulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlçemize yasal olmayan yollarla gelinmesi söz konusu değildir. Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bodrum Belediye Başkanının münferit bir tespiti varsa bu ve benzeri durumları öncelikle Kaymakamlığımıza bildirmesi gerekirdi. İlçemize yazıda ifade edildiği gibi organize şekilde yasal olmayan bir geliş söz konusu değildir. Yasal izinlerini alarak gelenler ise ilimizdeki birçok noktada kontrolden geçmektedir."



BELEDİYE BAŞKANI ARAS'TAN AÇIKLAMA



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Bodrum'a VIP araçlarla gidilerek kısıtlamanın bu şekilde delindiği"ne dair bir beyanatının olmadığını belirtti.



Bodrum'da ve tüm ülkede pandemi sınırlandırmalarının kademeli bir şekilde esnetilmesiyle seyahat özgürlüğüne kavuşan vatandaşların yazlıklarına, köylerine ve sevdiklerinin yanına gitmek için harekete geçtiğini vurgulayan Aras, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bodrum'a da girişler bu süreçte devam ediyor. Salgın döneminde İçişleri Bakanlığımızın ilgili genelgeleri gereği vatandaşlarımız gerekçe gösterip seyahat izin belgesi alarak şehirlerarası seyahat edebilmektedir. Seyahat izin belgelerinin ne şekilde alındığı ve seyahat edildiği konusunda tarafımdan ya da kurumsal olarak basına veya kamuoyuna herhangi bir açıklama, yorum veya bilgilendirme yapılması söz konusu değildir."



Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Şehirler arası yasağa VIP araçlı çözüm" başlığıyla yayımlanan yazısında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yaptığı görüşmeyi aktarmıştı. Yazıda Aras'ın, "VIP yolcu taşıma hizmeti veren bazı şirketlerin seyahat serbestliği için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul'dan aldıkları kişileri ilçeye taşıdığı" iddiasına yer verilmişti.

