Bodrum'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri bot kuvvetli rüzgarla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

'da önceki gece yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek için 'dan açılan göçmenlerin bindiği fiber karinalı lastik bot, açık denizde sürüklenmeye başladı.

Rüzgar ve dalgalarla sürüklenen göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti.

17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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