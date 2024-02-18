Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı, 26 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Şubat saat 06.50'de açıklarında lastik bot içerisinde kaçak olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.10'da Karaada üzerindeki bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarını aldı.

Yine harekete geçen ekipler, 1’i çocuk 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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