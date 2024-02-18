Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Şubat saat 06.50'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.



Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.10'da Karaada üzerindeki bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarını aldı.



Yine harekete geçen ekipler, 1’i çocuk 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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