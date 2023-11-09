Bodrum'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli sahil güvenlik botu ve radarı tarafından farklı zamanlarda düzensiz göçmenleri taşıyan iki ayrı lastik botun yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.



Durdurulan lastik botlardaki 50 yabancı uyruklu bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.



Bodrum açıklarındaki bir başka olayda, yine denizde bir grup olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Söz konusu 55 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

