Bodrum'da 79 kaçak göçmen yakalandı: 1 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 79 kaçak göçmen yakalanırken 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum'da 79 kaçak göçmen yakalandı: 1 gözaltı

açıklarında farklı zamanlarda 4 ayrı lastik botun olduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere hareket etti.

Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik botlar durdurularak 10’u çocuk toplam 79 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler arasında bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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