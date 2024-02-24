Bodrum'da iki kardeşin ölümünde ilaçlama firmasının sahibine 15 yıl hapis istemi

15 GÜN EVE GİRİLMEMELİ



İddianamede, şüpheli Halil Kahraman'ın tabletleri evin yatak odasına yerleştirdikten sonra kapısını bantla kapattığı ve sadece bu odaya iki gün girilmemesini söylediği, ilacın uygulandığı alana 15 gün boyunca herhangi bir canlının girmemesi ve bu ilacın evlerde hiçbir şekilde uygulanmaması gerektiği halde ilacın uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, ölümün gerçekleştiği zamana kadar şikayetçi ve çocuklarının bu alanda kaldıkları, şüphelinin daha önce başka evlerde aynı ilacı uygulaması ve herhangi bir sorunla karşılaşmadığından bu yönde uyarıda bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca, hava ile temas eden ilacın çıkardığı gazın renksiz olması nedeniyle diğer odalara da yayıldığının fark edilemeyeceği ancak bunların ilaçlama firması sahibi ve uzun yıllardır bu işi yapan Kahraman tarafından bilindiği belirtildi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKKINDA ŞİKAYET



İddianamede, İnci Sandık ve eşi Alp Sandık'ın şikayeti üzerine olaya müdahale eden ve ihmalleri oldukları ileri sürülen Bodrum Devlet Hastanesi'nde görevli olan sağlık çalışanları hakkındaki dosyanın ise ayrı şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na soruşturma izni konusunda müzekkere yazıldığı belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya, geçen yıl 20 Mayıs sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, kurtarılamadı. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kayra Sandık da yaşamını yitirdi. İki kardeş 21 Mayıs'ta ilçede toprağa verildi. Cenazeye anne İnci Sandık da katıldı.

Cenazenin ardından tekrar rahatsızlanan İnci Sandık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. İnci Sandık ve oğlu Sezai Talha tedavilerinin ardından taburcu edildi.



TARIM İLACIYLA İLAÇLANMIŞ



Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi.

Baba Sandık'ın ifadesi doğrultusunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman 21 Mayıs akşamı gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.

Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi.