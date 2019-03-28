Bitez Mahallesi sahilindeki bir işletmenin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibinin de destek verdiği müdahale sonrasında yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Bodrum'da iş yeri yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bitez Mahallesi sahilindeki bir işletmenin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.