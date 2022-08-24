Bodrum'da Malta Rüzgârı Esti

Malta Turizm Otoritesi ve Heritage Malta, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en popüler turistik sahil beldelerinden Bodrum'da unutulmaz bir akşama imza attı. Tanıtım etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanından, ziyaret ettikleri ülkelerin mirasını deneyimlemek isteyen çok özel bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti.



Malta Turizm Otoritesi Pazarlama Genel Müdürü Arthur Grima, Malta Adaları’nı izleyicilere tanıtarak, Malta tarihinin ve kültürünün zenginliğini vurgularken, Heritage Malta ekibinin tarihi arşivlerden derlediği tariflere göre hazırlanan kokteyller ile izleyicilere bir “Lezzet Tarihi” deneyimi yaşatıldı.

Heritage Malta Kıdemli Küratörü Liam Gauci tarafından hazırlanan; arşiv belgeleri ve görseller ile desteklenen sunumda ise bu kokteyllerin her birinin ardındaki hikayelere değinildi.



20 Ağustos Cumartesi günü Bodrum Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenen "Malta Tarihinden Bir Anadolu Lezzeti" adlı etkinliğe Malta'nın Ankara Büyükelçisi H.E. Dr. Theresa Cutajar ve Türkiye UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Nevin Salman da katıldı.



Arthur Grima ve Liam Gauci'nin bilgilendirici ve renkli sunumları ile Malta'nın kültür turizmi fırsatları hakkında bilgi edinen konuklar, geçmişe dair hikayelerini dinledikleri içeceklerin tadına baktılar.



Etkinlikten bahseden Arthur Grima, “Kültürel mirasımızın bir bölümünü, ziyaret etmeyi planladıkları yerler hakkında bilgi edinmek isteyen çok özel bir gezgin kitlesiyle paylaşmak bizim için bir fırsattır” derken, Liam Gauci de “Lezzet Tarihi, Malta’nın gastronomisini ve tarihini bir araya getirerek bunları daha geniş bir kitleyle paylaşmayı ve bu tür alışverişleri teşvik etmeyi amaçlıyor” şeklinde konuştu.



Malta Turizm Otoritesi İcra Kurulu Başkanı ise, Malta Turizm Otoritesi tarafından düzenlenen bu ortak kültürel etkinliğin belirlenen sosyal hedeflere yönelik stratejisi ile uyumlu olduğunu belirtti ve amaçlarının bu seçkin kitleye Malta Adaları’nı tanıtmak olduğundan söz etti.